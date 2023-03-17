Дешам заявил, что рассматривает Мбаппе в качестве нового капитана сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможности нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Адриена Рабьо стать новым капитаном национальной команды.
«Кто будет капитаном? Есть несколько игроков, которых я рассматриваю. Килиан — один из них. Я должен обсудить это с ним, прежде чем приму своё решение. Это ответственный момент. Быть капитаном — значит накладывать на себя важные обязательства, но сначала я хочу поговорить с игроком, прежде чем принять решение.
Может ли Адриен Рабьо быть капитаном? У него есть определённый опыт, мы хорошо знаем друг друга, он может быть лидером, но я не знаю, действительно ли он хочет быть капитаном в глубине души. Если всё останется так, как есть сейчас, то этого уже будет достаточно.
Разные капитаны на разные матчи? Может быть, но я предпочитаю разделять между капитаном и вице-капитаном, имея чёткий выбор», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 17 марта 2023
-
14:04
-
13:56
-
13:53
-
13:40
-
13:38
-
13:24
-
13:23
-
13:16
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:29
-
12:20
-
12:19
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:41
-
11:41
-
11:39
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:30
-
10:19