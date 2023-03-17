Смородская: шпионили за Фернандешем? Нам что, делать больше нечего?!

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего футболиста железнодорожников Мануэла Фернандеша. Ранее Фернандеш ответил Смородской на высказывания о нарушении спортивного режима в «Локомотиве». Футболист сказал, что за ним шпионили и заставляли делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой.
«Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал! Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего?! Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали, и на этом всё», — приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».
Фернандеш выступал за железнодорожников в период с 2014 по 2019 год. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России (2017/2018) и обладателем Кубка России (2014/2015, 2016/2017, 2018/2019).
- 17 марта 2023
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