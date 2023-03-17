Алексей Мелёшин: надеюсь, встреча «Спартака» с судейским корпусом пойдёт всем на пользу

Бывший футболист «Спартака», а ныне тренер в академии московского клуба, Алексей Мелёшин высказался о встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судей.

«Тренерский штаб молодцы, что пообщались с судейским корпусом. Теперь посмотрим. Надеюсь, всем это пойдёт на пользу. И в первую очередь – судейскому корпусу. Хорошо, если ошибок будет меньше.

Нужны ли такие встречи? Мы, как правило, встречаемся с судьями, чтобы они объясняли изменения в правилах. А то, о чём общались тренерский штаб «Спартака» и судейский корпус – их дело. Может быть, хотели получить друг от друга какие-то ответы. Не знаю, какое влияние эта встреча будет иметь в дальнейшем. Будем надеяться, что судейство будет объективным и адекватным», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом чемпионата Алексеем Мироновым.