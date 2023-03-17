Гладилин: судьям предлагали давать интервью после матчей. Зачем разбирать это в кулуарах?

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о закрытой встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судейского департамента РФС.

«Я не вижу целесообразности встреч тренерского штаба с судейской коллегией. У судей нет предвзятости, но есть ошибки, над этим надо работать. Чем Абаскаль может помочь: протест выразить? Пускай действует, как считает нужным. Может, показывает активность, что переживает, – это хорошо. Да, у судей были ошибки, пускай разбираются.

Судьям давно предлагали, чтобы они после матча давали интервью и объясняли свои решения. Кто хочет их слушать – пускай слушают. Не вижу никакой цели разбирать что-то в кулуарах», – сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.