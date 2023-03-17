Вячеслав Чанов: я двумя руками за вызов Ильи Помазуна в сборную России

Советский вратарь Вячеслав Чанов прокомментировал вызов голкипера «Урала» Ильи Помазуна в сборную России на мартовский тренировочный сбор.
«Считаю вызов Ильи заслуженным. Сейчас работаем с его отцом. Я Илью знаю давно, он вполне заслуженно вызван. Не стоит оценивать только по последнему матчу со «Спартаком». Он показывает уверенную игру во всём этом сезоне.
Сейчас есть возможность проверить новых вратарей, и Виталий Витальевич Кафанов ею пользуется. Я двумя руками за вызов Ильи в сборную России!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что сборная России на мартовском сборе проведёт два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.
- 17 марта 2023
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