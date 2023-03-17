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Первый тренер Чалова отреагировал на непопадание Фёдора в основной состав сборной России

Первый тренер Чалова отреагировал на непопадание Фёдора в основной состав сборной России
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Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, отреагировал на непопадание футболиста в окончательный состав национальной команды России на мартовский сбор.

«Думаю, там решалось, что возьмут или Тюкавина, или Федю. Я не вижу ничего страшного. Сейчас будет перерыв: вместо того чтобы играть по десять минут, пусть готовится с командой, чтобы постараться войти в тройку. Федя свои голы забьёт. Надо ещё стараться», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что сборная России на мартовском сборе проведёт два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.

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