Первый тренер Чалова отреагировал на непопадание Фёдора в основной состав сборной России
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Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, отреагировал на непопадание футболиста в окончательный состав национальной команды России на мартовский сбор.
«Думаю, там решалось, что возьмут или Тюкавина, или Федю. Я не вижу ничего страшного. Сейчас будет перерыв: вместо того чтобы играть по десять минут, пусть готовится с командой, чтобы постараться войти в тройку. Федя свои голы забьёт. Надо ещё стараться», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что сборная России на мартовском сборе проведёт два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.
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