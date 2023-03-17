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Александр Гришин: Чалов сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые

Александр Гришин: Чалов сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые
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Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин считает несправедливым непопадание Фёдора Чалова в итоговый состав сборной России на мартовский сбор. По мнению Гришина, форвард ЦСКА сейчас выглядит предпочтительнее, чем Николай Комличенко, Константин Тюкавин и Александр Соболев вместе взятые.

«Отсутствие Фёдора Чалова в финальном составе сборной России — неожиданность. Фёдор сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые. Для меня загадка, почему Чалова не вызвали в сборную России. Видимо, тренер выбирает игроков под свою тактику и понимание футбола. Бесполезно спорить, потому что только Карпин отвечает за результат», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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