«Игнатьев получил шанс и разочаровал». Шалимов — о матче «Локомотива» с «Акроном»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Акрон» — «Локомотив». Хозяева одержали победу в серии пенальти со счётом 7:6. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

«Не было Дзюбы, шанс получил Иван Игнатьев. К сожалению, разочаровал. Не думаю, что в Жигулёвске Дзюба сыграл бы лучше, но ведь этот матч — хорошая проверка для Игнатьева, который получил практику. Где ещё себя проявлять, как не в таких матчах, где нет основного форварда? Выходи — забивай, составляй конкуренцию Дзюбе. В таких матчах надо тащить команду. Есть вопросы и по игре Антона Миранчука. Не думаю, что надо делать скидку на синтетическое поле — оно ровное, для техничного игрока это только плюс.

Перебор карточек у Баринова? За этим в командах, где работал, следили внимательно. Где-то начальник команды, а в «Ахмате» — пресс-атташе. Я всегда знал, у кого спросить — ни разу не было, чтобы спросил — а в ответ тишина. Тут, возможно, проблема в новой схеме розыгрыша Кубка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».