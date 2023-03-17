Булыкин — об эпизоде с Тюкавиным в игре с «Зенитом»: такие ошибки случаются во всём мире

Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал неназначенный пенальти в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Такие ошибки случаются во всём мире. Судьи иногда допускают ошибки. Есть моменты, где вообще можно трактовать как в одну сторону, так и в другую. Всё это будет и случается. VAR и нужен для того, чтобы убрать эти грубейшие ошибки. Маленькие ошибки всё равно будут — мы видим это во всём мире. Самое главное, чтобы они не влияли серьёзно на результат.

Если бы «Динамо» проиграло, то было бы много разговоров. Но хочется, чтобы наши судьи ошибались как можно меньше, или после игр говорили, почему приняли такое решение, чтобы мы понимали их логику. Одни судьи трактуют одним способом, другие — другим. Никто не может понять, как надо правильно судить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.