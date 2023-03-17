Семак прокомментировал вызов двух, а не четырёх игроков «Зенита» в сборную России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил решение тренерского штаба сборной России вызвать в национальную команду двух игроков сине-бело-голубых вместо четырёх, попавших в расширенный список.
«Как бы я прокомментировал вызов в сборную России двух игроков «Зенита» вместо четырёх из расширенного списка? Для нас это хорошо: изначально было четыре кандидата, осталось два. Учитывая то, что у нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником, для нас это плюс — количество игроков, которые могут принять участие в матче с «Фенербахче», ограничено. Конечно, хотелось бы сыграть сильным составом. Думаю, 10-12 человек мы наберём и будет хорошая игра. Что касается матчей сборных и количества наших игроков, то это решение тренерского штаба сборной — кого вызывать, а кого нет», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Из «Зенита» в сборную России на мартовские товарищеские матчи с Ираном и Ираком вызваны полузащитник Далер Кузяев и защитник Вячеслав Караваев. Андрей Мостовой и Данил Круговой, бывшие в расширенном списке, не попали в окончательный состав.
- 17 марта 2023
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