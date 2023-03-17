В «Акроне» высказались о предстоящем матче с «Динамо» в Кубке России

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал результаты жеребьёвки 1-го этапа 1/2 финала Кубка России (Путь регионов). Напомним, жребий свёл клуб из Тольятти с московским «Динамо».

«Мы говорили, что нам будет интересно сыграть с любым соперником. У нас и на ранних стадиях не было лёгких соперников. Как прошла жеребьёвка, так и прошла. Принимаем и готовимся. Удовлетворены результатом жеребьёвки», — сказал Алексей Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале минувшего розыгрыша турнира, который проходил ещё в старом формате, красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.