Тарасов: Смородская — топ, мой любимый президент. В футболе разбирается, но лучше не нужно

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что Ольга Смородская является его любимым футбольным президентом. Также экс-игрок железнодорожников рассказал забавную историю об игровом подсказе от Смородской.

«Смородская — мой любимый президент. Я к ней очень хорошо относился, она как менеджер, как специалист — топ. Конечно, были изъяны (смеётся). В футболе разбирается, но лучше не нужно. Помню первую встречу, у нас был сбор, не помню, кто тренером был. Ольга Юрьевна приехала на сборы, там такой маленький стадиончик, народу никого, эхо. Мы выходим играть, и начинается с трибуны: «Куда ты бьёшь? Назад!» И мы такие: «Что происходит?» Тренер, Кучук по-моему, в раздевалку заходит: «Так, спокойно, ребят, не реагируем. Подсказ президента — это святое». Потом ей аккуратно сказали, что лучше так не нужно», — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».