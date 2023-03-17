Кечинов: в российском футболе сейчас одно из самых худших судейств — постоянно ошибки

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судействе в российском футболе во второй части сезона-2022/2023.

«Есть ощущение, что сейчас одно из самых худших судейств. Мы и в том году постоянно говорили о судействе, потому что постоянно были ошибки. В каждом туре были эпизоды, которые влияли на результат матча, а сейчас всё это продолжается.

Когда не было VAR, мы ссылались, что это человеческий фактор. Но сейчас сначала судья решает, потом смотрит VAR, а потом принимается окончательное решение. Принимается одно решение, а в следующей игре в таком же эпизоде принимается другое. Немножко непонятно всё это», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.