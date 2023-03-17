Бушманов: не понимаю, как встреча Абаскаля с судьями может повлиять на качество судейства

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на новость о закрытой встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судейского департамента РФС.
«Если бы было так просто, то встреча судейского корпуса с тренерским штабом «Спартака», «Зенита», «Динамо» или кого-то ещё всё изменила бы. Наверное, давно были бы такие встречи и судейство бы поменялось. К сожалению, пока ничего не меняется.
Если клубы инициируют встречи с судьями, они хотят прояснить конкретные судейские решения, которые были в матче с участием их команды. Понять, что происходит. Потому что никто не понимает, за что назначается пенальти, за что — нет. Много непонятных решений, поэтому клубу приходится спрашивать. Как такие встречи могут повлиять на качество судейства, я не очень понимаю», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 17 марта 2023
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