Бушманов: не понимаю, как встреча Абаскаля с судьями может повлиять на качество судейства

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на новость о закрытой встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судейского департамента РФС.

«Если бы было так просто, то встреча судейского корпуса с тренерским штабом «Спартака», «Зенита», «Динамо» или кого-то ещё всё изменила бы. Наверное, давно были бы такие встречи и судейство бы поменялось. К сожалению, пока ничего не меняется.

Если клубы инициируют встречи с судьями, они хотят прояснить конкретные судейские решения, которые были в матче с участием их команды. Понять, что происходит. Потому что никто не понимает, за что назначается пенальти, за что — нет. Много непонятных решений, поэтому клубу приходится спрашивать. Как такие встречи могут повлиять на качество судейства, я не очень понимаю», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.