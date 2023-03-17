Левандовски: «эль класико» — важнейшие матчи в мировом футболе

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что матчи его команды с мадридским «Реалом» являются важнейшими в мировом клубном футболе, так как за ними наблюдает большое количество болельщиков.

«Эль класико» — самый важный матч в мировом клубном футболе, потому что его смотрит множество болельщиков. Даже я несколько лет назад, когда ещё не играл в «Барселоне», очень любил «эль класико». Теперь я являюсь частью этого, и это меня удивляет», — приводит слова Левандовского «твиттер» Som I Serem FCB.

Ближайший матч мадридского «Реала» и «Барселоны» пройдёт уже послезавтра, 19 марта. Встреча пройдёт в рамках 26-го тура испанской Примеры в Барселоне. Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 65 набранными очками, мадридцы — второе с 56 очками.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.