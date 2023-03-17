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Определились пары 1/4 финала Лиги конференций

Определились пары 1/4 финала Лиги конференций
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Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги конференций сезона-2022/2023.

Пары четвертьфинала Лиги конференций выглядят следующим образом:

«Лех» (Польша) — «Фиорентина» (Италия);
«Гент» (Бельгия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия);
«Андерлехт» (Бельгия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды);
«Базель» (Швейцария) — «Ницца» (Франция).

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля.

Дальнейшая сетка полуфинала сформирована следующим образом:

«Лех» (Польша)/«Фиорентина» (Италия) — «Базель» (Швейцария)/«Ницца» (Франция);
«Гент» (Бельгия)/«Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — «Андерлехт» (Бельгия)/«АЗ Алкмар» (Нидерланды).

Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).

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