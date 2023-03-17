«Лео счастлив в «ПСЖ». Главный тренер парижан — о будущем Месси в команде

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о будущем нападающего команды Лионеля Месси в клубе, заявив, что аргентинец счастлив быть частью раздевалки парижан. Также наставник французского гранда выступил в защиту звёздного футболиста после обрушившейся на него критики.
«Я знаю, что Лео и руководство команды общаются. Но мы сосредоточены на команде и матчах. Что касается того, должен ли Лео играть за нас в следующем сезоне… Я уже говорил это раньше, это воля каждого игрока. Я знаю, что они обсуждают, но Лео счастлив в «ПСЖ».
У Лео 18 голов и 17 передач в этом сезоне. Я читал некоторые критические замечания по поводу матча с «Баварией», но он не был единственным. У него есть способность решать исходы матчей, он очень часто делал это в этом сезоне. Он один из лучших ассистентов, забивает голы. Важный игрок в раздевалке. В своём возрасте он продолжает тренироваться каждый день, он всегда рад играть и мотивировать своих партнёров. Что касается его будущего, то ещё слишком, слишком рано говорить о том, что произойдёт в будущем», — приводит слова Галтье RMC Sport.
Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне этого года. О будущем аргентинца до сих пор ничего не известно.
Роналду крикнули, что Месси намного лучше
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