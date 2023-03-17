Тарасов: Сёмин говорил мне: «Ты говно и деревяшка»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями о совместной работе с Юрием Сёминым. Экс-полузащитник железнодорожников рассказал, какими словами называл его тренер. Также Тарасов рассказал о нестандартных способах мотивации от Сёмина.
«Сёмина я очень уважаю и люблю, до сих пор с ним на связи. Как он называл меня? Да по-разному. «Деревяшка», блин. С ним была история уникальная. Когда у нас был финал Кубка с «Уралом» в Сочи. До игры остаётся часов шесть, у нас обед. Сёмин говорит: «Можно поговорить, как поешь?» Я отвечаю: «Давайте сейчас». Выходим, там веранда, мы сели. Он говорит: «Ты говно вообще». И начинает меня по тренировкам: «Ты всю неделю тренировался как говно. Я вообще думал, ставить тебя или нет, но сегодня ты играешь. Я посмотрю и, если что, заменю сразу».
И я шесть часов по номеру ходил с мыслями: «Когда игра, когда игра, я их порву». Мы выиграли, он подходит ко мне, жмёт руку: «Дима, сработало». Я говорю: «Больше так, Палыч, не делай», — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 17 марта 2023
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