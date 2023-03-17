Дмитрий Карсаков высказался об отсутствии Фёдора Чалова в основном составе сборной России

Бывший игрока ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался об отсутствии Фёдора Чалова в окончательном составе сборной России на мартовский сбор. По мнению Карсакова, главный тренер национальной команды Валерий Карпин хорошо знаком со способностями Чалова, поэтому решил посмотреть в деле на других футболистов.
«Я не удивлён, что Чалов остался вне состава на матчи сборной России. Конечно, он бы помог в товарищеских матчах – не вопрос. Но дело в том, что Карпин его прекрасно знает и хочет посмотреть на других футболистов в сборной», – сказал Дмитрий Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Ранее сообщалось, что сборная России на мартовском сборе проведёт два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.
- 17 марта 2023
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