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Евгений Алдонин: сейчас самое важное для Фёдора Чалова — выступление за ЦСКА

Евгений Алдонин: сейчас самое важное для Фёдора Чалова — выступление за ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался об отсутствии нападающего армейцев Фёдора Чалова в окончательном составе сборной России на мартовский сбор. По мнению Алдонина, самое главное для Чалова — выступления за ЦСКА, поэтому в непопадании в сборную нет ничего критичного.

«Удивлён ли непопаданием Чалова в окончательный список сборной России? Самое главное, чтобы это решение не повлияло на форму Фёдора – он находится в хороших кондициях, регулярно забивает. Сейчас самое важное для него – выступление за ЦСКА. Его командное значение для клуба гораздо больше, чем это значение было бы в сборной: не факт, что он бы там играл и получал полноценное игровое время. Поэтому на данный момент непопадание в сборную – не самое судьбоносное решение», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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