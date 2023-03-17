Тарасов сказал, что нужно сделать Малкому и Клаудиньо, чтобы проникнуться русским духом

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о получении российских паспортов бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«У меня есть цитата про Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом, потому что мы духом сильны». Что им нужно сделать, чтобы проникнуться духом? Для меня это сложно. Это то же самое, если я сделаю себе бразильский паспорт и пойму за год или за пять лет всю их сущность. Это невозможно.

Вот Гильерме у нас лет 10 или больше — и то есть вопросы. Он точно всё не знает. Для меня это странно, но это их выбор. Если это одобряют — окей. Это вопрос, куда у нас идёт развитие детского футбола», — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».