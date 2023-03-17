Пулишич объяснил, почему весь мир радовался за Месси на ЧМ-2022

Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич согласился, что профессиональным спортсменам нужна выдержка, чтобы переживать тяжёлые моменты в карьере.

«Посмотрите на любого из великих спортсменов всех времён: у каждого из них были большие разочарования в карьере. Речь идёт о том, насколько хорошо вы справляетесь с ними и как многому вы можете научиться в эти моменты. Если вы воспринимаете их просто как поражения и не можете ничему у них научиться, тогда у вас не будет такой большой карьеры.

Причина, по которой все так счастливы за Лионеля Месси после ЧМ-2022, заключается в том, что они видели его спад, когда все говорили, что он никогда не выиграет этот трофей. Великие способны оставаться очень уравновешенными, сильными ментально и знают, что они преодолеют это», — приводит слова Пулишича ESPN.

Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года. Видеоролик: