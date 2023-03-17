Кавазашвили: встреча с судейским корпусом не должна означать особое отношение к «Спартаку»
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о закрытой встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судейского департамента РФС.
«Любая встреча футбольных клубов с судьями имеет положительные стороны. Естественно, каждая сторона будет говорить, что правы именно они. Но, насколько я знаю, в разговоре с Абаскалем судьи признали допущенную ошибку. Эта встреча не должна означать особенное отношение к «Спартаку».
Судьи обязаны обслуживать каждый матч на высочайшем уровне», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.
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