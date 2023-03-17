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Юрий Гаврилов: после встречи со «Спартаком» судьи не перестанут ошибаться. Они живые люди

Юрий Гаврилов: после встречи со «Спартаком» судьи не перестанут ошибаться. Они живые люди
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Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о закрытой встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судейского департамента РФС.

«Я не знаю, как судьи отреагируют на эту встречу и принесёт ли она плоды. Раз они встречались, значит, у руководства «Спартака» есть претензии. Как мне кажется, мяч, который Соболев забил «Факелу», отменён необоснованно. Судьи не перестанут ошибаться. Они живые люди. Судья не всегда может правильно определить момент, поэтому придумали VAR. Он должен помогать.

Встречи с судейской коллегией нужны. Мы же надеемся, что они будут меньше ошибаться. Если судья сделал ошибку, которая повлияла на исход матча, конечно, команде будет обидно. Судьи тоже переживают, потому что их отстраняют от проведения матчей», – сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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