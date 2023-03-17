Леонид Слуцкий рассказал, почему Артём Дзюба не прилетел на матч с «Акроном»

Бывший главный тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил тот факт, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба пропустил матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1; 6:7 пен.). Cлуцкий и Дзюба являются давними друзьями.
«У него была небольшая усталость, всё-таки он играет с корабля на бал все игры в Кубке и чемпионате без замен. Был очень сложный матч с «Ахматом» с двумя удалениями, где ему нужно было сохранять каждый мяч. Плюс матч с «Акроном» среди недели, искусственное поле. На мой взгляд, абсолютно логичное решение», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. За новую команду форвард в четырёх матчах забил три гола.
- 17 марта 2023
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