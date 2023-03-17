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Дуглас Сантос обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке

Дуглас Сантос обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке
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Бразильский защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос обратился к болельщикам клуба на русском языке. Он высказался о поражении сине-бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

«В среду был вечер, когда мы хотели и должны были быть победителями, но обстоятельства заставили нас отступить в Кубке. Это ещё не конец, у нас есть другие цели, и мы идём к ним с большим желанием победить и порадовать наших болельщиков. Спасибо за вашу поддержку, мы будем продолжать бороться, потому что нас ждут великие дела», — написал бразилец в своей социальной сети.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале минувшего розыгрыша турнира, который проходил ещё в старом формате, красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.

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