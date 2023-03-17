Виталий Дьяков считает, что «Оренбург» не проиграет в матче со «Спартаком»
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Спартаком». Встреча состоится завтра, 18 марта. Начало игры — в 12:00 мск.
«Спартак» хорошо провёл предсезонку, там команда была в порядке. Сезон начался, и уже две ничьи с «Уралом» — в Кубке и в чемпионате, «Факел» с трудом обыграли. Поэтому нельзя сказать, что «Спартак» настолько хорош, тем более «Оренбург» дома играет неплохо, не должен проиграть в этом матче», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
Московский «Спартак» располагается на втором месте в РПЛ (40 очков), «Оренбург» в последней игре разгромил «Сочи» и находится на восьмом месте (28 очков).
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