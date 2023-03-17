Слуцкий раскритиковал решение отстранить арбитра матча «Зенит» — «Динамо» Кукуляка

Российский тренер Леонид Слуцкий выступил против отстранения арбитра Евгения Кукуляка от судейства в РПЛ и Фонбет Кубке России. Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче с «Динамо» (1:1; 4:5 пен.).
«На мой взгляд, все решения по арбитрам принимаются исходя из конкретного эпизода. А то, что Кукуляк — блестящий арбитр, который очень хорошо судит и разбирается в моментах, к которому ни у кого нет внутреннего антагонизма у футболистов и тренеров, мы это почему-то не учитываем. Сейчас будет судить юный арбитр, 100% напортачит, и его уберут, а судья, который много раз себя прекрасно проявил, а здесь допустил ошибку, пусть грубую… это неправильно. Каждый может ошибиться, но мы понимаем, у кого есть карт-бланш на эти ошибки, понятно, что, если он пять раз подряд ошибётся, вопросов нет, всё его прошлое сгорает.
Считаю, что это абсолютно неправильная и нелогичная история», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 17 марта 2023
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