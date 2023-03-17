Булыкин: надеюсь, в матче с «Краснодаром» «Локо» сможет продолжить выигрышную серию в РПЛ

Бывший футболист Дмитрий Булыкин надеется, что «Локомотив» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» сможет продолжить выигрышную серию в высшем российском дивизионе.

«Жду, что «Локомотив» с «Краснодаром» покажет хорошую игру. Надеюсь, сможет продолжить выигрышную серию в РПЛ. Вылет из Кубка России может повлиять на настроение команды, но на своём поле они захотят исправить ошибку и хорошо сыграть в чемпионате. Игроки будут настроены на победу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

«Локомотив» с 19 очками располагается на 12-й строчке в чемпионате России. Ранее красно-зелёные обыграли «Ростов» благодаря хет-трику Артёма Дзюбы и минимально одолели «Ахмат».