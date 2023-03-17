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Полузащитник ЦСКА Мендес оценил рестарт сезона

Полузащитник ЦСКА Мендес оценил рестарт сезона
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Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес оценил рестарт сезона для красно-синих. Армейцы сыграли вничью в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Мы проделали очень хорошую физическую работу, которая обязательно поможет нам в будущем. С её помощью, надеюсь, будем в отличной форме до конца сезона. В Чили сборы идут меньше по времени. А чем больше дней, тем больше у тебя возможности понять тренерскую идею, его философию игры. Ну и нагрузки здесь серьёзней. Но я даже рад, что тренировки интенсивнее. Уверен, это обязательно скажется в положительную сторону.

Нам необходимо сохранять стабильность, избегать спадов, идти ровно по чемпионату. Первый матч дома с «Краснодаром» у нас получился отличным, забили много голов, хотя могли забить ещё больше. Вот из той игры мы и должны взять все положительные моменты. Она должна служить ориентиром, на который надо равняться и к которому надо стремиться в большинстве матчей», — цитирует Мендеса пресс-служба клуба.

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