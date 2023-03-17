«Рубин» отправит деньги от продажи билетов на матч с «Волгой» пострадавшим в Турции

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч 22-го тура Мелбет Первой лиги с «Волгой» (1:0), пойдут на поддержку пострадавшим от землетрясений в Турции.

«Правлением клуба было принято решение оказать помощь нуждающимся и направить им средства, вырученные от продажи билетов на матч «Рубин» – «Волга». Напомним, на матче присутствовал Гёкдениз Карадениз, который также принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции», — сказано в заявлении команды.

Отметим, что бывший футболист «Рубина» Гёкдениз Карадениз выставил на аукцион форму, в которой провёл свой последний матч за казанскую команду. Вырученные средства он также отправит на поддержку пострадавшим в родной стране.