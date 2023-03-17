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Новым капитаном сборной Испании стал Альваро Мората

Новым капитаном сборной Испании стал Альваро Мората
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората назначен новым капитаном сборной Испании. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте. В испанской сборной повязку получает футболист, проведший наибольшее количество матчей за команду.

«Это давно установленный критерий. Мне комфортно работать со всеми игроками. С тех пор как я занял эту должность, мне нравится придавать капитанству индивидуальный подход. Я очень спокоен с такими капитанами. Сейчас это Альваро Мората, Родри и Дани Карвахаль», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Предыдущий капитан команды Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной. Коке и Жорди Альба не вызваны на мартовский сбор.

Видеообзор. «Атлетико» вырвал победу у «Жироны» благодаря голу Мораты:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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