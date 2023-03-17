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Даниэл Карвальо сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS

Даниэл Карвальо сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо выйдет за московскую команду в товарищеском матче с 2DROTS, который состоится 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале. Матч между ЦСКА и 2DROTS начнётся в 16:00 мск, а в 14:00 бразилец проведёт автограф-сессию.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Карвальо признали футболистом года в России. Игровую карьеру Даниэл завершил в феврале 2018 года.

ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 32 очка в 19 матчах и занимает в турнирной таблице пятое место.

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