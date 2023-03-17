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Дмитрий Сенников: от «Локомотива» хочется видеть атакующий футбол во главе с Дзюбой

Дмитрий Сенников: от «Локомотива» хочется видеть атакующий футбол во главе с Дзюбой
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Краснодаром» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 18 марта.

«Во встрече с «Краснодаром» я жду такой же острой игры, которая была в матчах с «Ростовом» и «Ахматом». Понятно, что в Грозном команде не удалось сыграть в меру своих возможностей: пришлось играть в меньшинстве. Но по самоотдаче вопросов к «Локомотиву» нет. Хочется, чтобы и в игре с «Краснодаром» игроки выложились на полную.

У «Локомотива» есть исполнители, которые могут обыграть, отдать, забить. Хочется видеть атакующий футбол во главе с Артёмом Дзюбой, который, я уверен, вернётся в состав», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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