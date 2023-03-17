Писарский: решать проблему с Fan ID — это не моя задача. Просто хочу видеть болельщиков
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о ничейном матче с ЦСКА (2:2) в Фонбет Кубке России, а также ответил на вопрос про карту болельщика (Fan ID).
«Могу только поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион поддержать команду. Да, мы не порадовали их победой. Но я надеюсь, что игра понравилась, — было много забитых мячей. Мы играем для зрителей.
Решать проблему с Fan ID — это не моя задача, правильно? Я просто хочу видеть болельщиков на трибунах. А как решать задачу — это вопрос не ко мне», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Карта болельщика необходима для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги, но не требуется на играх Фонбет Кубка России.
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