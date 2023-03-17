Месси раньше времени покинул тренировку «ПСЖ». Он был недоволен Галтье
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси во вторник раньше времени покинул общекомандную тренировку. Об этом сообщает инсайдер Damien в своей социальной сети.
По информации источника, аргентинец ушёл с тренировки, потому что был разочарован тем, какие упражнения предлагал ему главный тренер Кристоф Галтье. Тренер парижан пытался убедить спортсмена остаться, но аргентинский нападающий всё равно вернулся домой.
Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне этого года. О будущем аргентинца до сих пор ничего не известно. Ранее Галтье высказался о будущем Лионеля Месси в клубе, заявив, что аргентинец счастлив быть частью раздевалки парижан.
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