Месси раньше времени покинул тренировку «ПСЖ». Он был недоволен Галтье

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси во вторник раньше времени покинул общекомандную тренировку. Об этом сообщает инсайдер Damien в своей социальной сети.

По информации источника, аргентинец ушёл с тренировки, потому что был разочарован тем, какие упражнения предлагал ему главный тренер Кристоф Галтье. Тренер парижан пытался убедить спортсмена остаться, но аргентинский нападающий всё равно вернулся домой.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне этого года. О будущем аргентинца до сих пор ничего не известно. Ранее Галтье высказался о будущем Лионеля Месси в клубе, заявив, что аргентинец счастлив быть частью раздевалки парижан.

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