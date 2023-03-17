Сафонов пропустит матчи сборной России из-за болезни. В команду вызовут Джанаева — Карпов
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подхватил коронавирус, из-за которого пропустит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (18 марта). Также голкипера не будет на мартовском сборе национальной команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
По сведениям источника, вместо Сафонова в сборную России будет вызван Сослан Джанаев из «Ростова». Команде Валерия Карпина предстоят матчи с Ираном (23 марта) в Тегеране и с Ираком (26 марта) в Санкт-Петербурге.
24-летний Сафонов в 24 матчах нынешнего сезона пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение вратаря с «Краснодаром» истекает летом 2026 года. В составе сборной России Сафонов выходил на поле восемь раз.
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