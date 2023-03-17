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Непомнящий: у меня невызов Чалова в сборную России вызвал удивление, но это дело вкуса

Непомнящий: у меня невызов Чалова в сборную России вызвал удивление, но это дело вкуса
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Тренер Валерий Непомнящий прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в сборную России.

«По поводу невызова Фёдора Чалова в сборную — у меня это вызвало удивление. В списке оказалось всего три нападающих, без Чалова. Но здесь дело вкуса, потому что право выбора имеет только тренер национальной сборной. Любые наши размышления никогда не могут быть корректными», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.

24-летний Фёдор Чалов в нынешнем сезоне забил 14 голов и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах. Сборная России начнёт мартовский сбор 19 числа. 23 марта команда Валерия Карпина в Тегеране проведёт товарищеский матч с Ираном, а 26 марта — с Ираком в Санкт-Петербурге.

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