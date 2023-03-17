Левандовски — об Анчелотти: он вселил в меня большую уверенность. Карло — потрясающий
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о главном тренере мадридского «Реала» Карло Анчелотти, с которым работал в «Баварии».
«Анчелотти вселил в меня большую уверенность. Он дал мне то, чего у меня раньше не было. Карло — потрясающий человек, который заботится о вас. У Карло можно многому научиться», — приводит слова Левандовского ESPN.
34-летний Левандовски стал игроком «Барселоны» летом 2022 года. В 32 матчах за команду на его счету 25 голов и шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления на сезон.
Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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