«Пари НН» объявил о продлении контракта с нападающим Тимуром Сулеймановым

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов заключил новый контракт с нижегородской командой до лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
«Я очень рад продлить контракт с клубом, который стал мне уже родным. Буду стараться развиваться дальше и приносить пользу команде, забивать голы. Благодарен генеральному директору Равилю Камильевичу Измайлову за то, что поддерживал даже в сложные для меня периоды и не переставал верить. Сделаю всё, чтобы оправдать это доверие. Благодарен моим товарищам по команде и болельщикам, которые нас поддерживают. Мы сделаем всё, чтобы радовать вас хорошими результатами», — приводит слова Сулейманова пресс-служба клуба.
23-летний Сулейманов выступает за нижегородскую команду с лета 2020 года. В 90 матчах за клуб на счету нападающего 20 голов и девять результативных передач.
- 17 марта 2023
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