Эрлинг Холанд — игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
Холанд забил пять мячей в ворота немецкого клуба «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который «горожане» выиграли со счётом 7:0. Таким образом, норвежский нападающий сделал внушительный вклад в оформление путёвки в следующий раунд, заодно повторив достижение Лионеля Месси. Эрлинг стал вторым игроком в истории турнира, которому удалось оформить пента-трик в плей-офф, после аргентинца.
Отметим, что Холанд впервые в текущем сезоне удостоился звания лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, но для «Сити» это не первая награда – по итогам 2-го тура группового этапа лучшим признавался партнёр Эрлинга Кевин Де Брёйне.
В следующем раунде «Манчестер Сити» предстоит сразиться с «Баварией». Первый четвертьфинальный поединок состоится на поле «Этихад» 11 апреля.
- 17 марта 2023
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