Эрлинг Холанд — игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Холанд забил пять мячей в ворота немецкого клуба «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который «горожане» выиграли со счётом 7:0. Таким образом, норвежский нападающий сделал внушительный вклад в оформление путёвки в следующий раунд, заодно повторив достижение Лионеля Месси. Эрлинг стал вторым игроком в истории турнира, которому удалось оформить пента-трик в плей-офф, после аргентинца.

Отметим, что Холанд впервые в текущем сезоне удостоился звания лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, но для «Сити» это не первая награда – по итогам 2-го тура группового этапа лучшим признавался партнёр Эрлинга Кевин Де Брёйне.

В следующем раунде «Манчестер Сити» предстоит сразиться с «Баварией». Первый четвертьфинальный поединок состоится на поле «Этихад» 11 апреля.