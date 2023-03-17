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«Соперники более серьёзные». Бушманов — о причине вызова Головина и Миранчука в сборную

«Соперники более серьёзные». Бушманов — о причине вызова Головина и Миранчука в сборную
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Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о вызове в сборную России полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино»).

«На мой взгляд, та линия, которую выбрал Карпин, продолжается. Да, Головин и Миранчук впервые приезжают на товарищеские матчи. Почему? Соперники более серьёзные, и слишком большой перерыв в играх за сборную — тоже не очень хорошо», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

27-летний Миранчук и 26-летний Головин вызваны в сборную России впервые с ноября 2021 года. В том же месяце национальная команда провела свой последний официальный матч с Хорватией (0:1) в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. В марте команде Валерия Карпина предстоит провести два товарищеских матча — с Ираном и Ираком.

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