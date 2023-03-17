У экс-игрока «Ливерпуля» Лейвы выявили проблемы с сердцем. Он объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Гремио» Лукас Лейва сегодня, 17 марта, объявил о завершении карьеры. Врачи обнаружили у 36-летнего бразильца проблемы с сердцем, поэтому хавбек заканчивает с футболом.

Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва не сдержал слёз на пресс-конференции. Видеоролик:

«Моё здоровье превыше всего. Я хочу поблагодарить «Гремио». Сегодня я объявляю о завершении карьеры. Я заканчиваю карьеру в клубе, в котором хотел играть. К сожалению, всё получилось не совсем так, как планировал», — сказал Лейва на прощальной пресс-конференции.

Лейва — воспитанник «Гремио». В 2008 году он перешёл в «Ливерпуль», за который отыграл следующие девять лет. С 2017 по 2022 год Лейва был игроком «Лацио», а затем вернулся в родной клуб.