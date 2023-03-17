Юран: нужно возвращать пиво на стадионы в России

Бывший тренер множества российских команд и клубов из стран бывшего СССР Сергей Юран высказался за возвращение пива на стадионы России.

«Нужно возвращать пиво на стадионы в России. Я поиграл 10 лет в Европе: в Австрии, Англии, Германии, Португалии — даже намёка на что-то плохое не было с пивом. На стадионах же не продают водку! Наверное, пиво нужно возвращать. Сейчас достаточно камер на стадионах и всех людей видно. Понятно, что, если кто-то хочет напиться, он сделает это до того, как зайдёт на трибуну.

Перед входом на стадион, когда пьяного человека будут проверять, он сделает вид, что не бухой. На мой взгляд, нужно подумать о том, чтобы вернуть пиво на стадионы в России. Десять лет я поиграл в Европе, и не было ни одного намёка, чтобы они отказались от идеи продажи алкоголя на спортивных мероприятиях. Там был бы бунт! Выпить пластмассовый бокал пива с друзьями — одна из культур фанатов», — цитирует Юрана «РБ Спорт».