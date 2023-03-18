Гладилин — о Кейта Бальде: хорошо, что иностранец в «Спартаке» сидит на лавке

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на ситуацию, произошедшую с нападающим красно-белых Кейта Бальде. Накануне главный тренер команды Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о непопадании Бальде в состав: «Кто как тренируется, тот столько и играет». На следующий день Кейта опубликовал три эмодзи — это говорящая голова, цирк и клоун.
«Там всё в порядке, в «Спартаке» большая конкуренция, и это хорошо, что иностранец сидит на лавке. Значит, ему надо готовиться, а он думал, что приехал сюда и будет сразу играть в составе. Наши ребята очень хорошо выглядят и не дают ему играть. А тренер поступает объективно, независим ни от каких трансферных целей. Считаю, что Абаскаль правильно поступает, кто сильнее – тот и должен играть», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
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