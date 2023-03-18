Защитник «Уфы» Мухин: может ли этот «Ростов» быть первым в РПЛ? А почему нет?

Защитник «Уфы» Александр Мухин, права на которого принадлежат «Ростову», предположил, почему команда Валерия Карпина успешно выступает в текущем сезоне РПЛ.

«За счёт чего «Ростов» сейчас в топ-3? Дисциплина прежде всего. Может, это и единственный фактор. Каждый знает, что делать на поле. И до конца отрабатывает. Состав не самый сильный на фоне других, но цельный. Может ли этот «Ростов» быть первым? А почему нет? Конечно, можно подняться выше, если так же продолжат», — цитирует Мухина Sport24.

По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (48 очков). На втором месте располагается московский «Спартак» (40). «Ростов» (38) находится на третьей строчке.