Защитник «Уфы» Мухин: может ли этот «Ростов» быть первым в РПЛ? А почему нет?
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Защитник «Уфы» Александр Мухин, права на которого принадлежат «Ростову», предположил, почему команда Валерия Карпина успешно выступает в текущем сезоне РПЛ.
«За счёт чего «Ростов» сейчас в топ-3? Дисциплина прежде всего. Может, это и единственный фактор. Каждый знает, что делать на поле. И до конца отрабатывает. Состав не самый сильный на фоне других, но цельный. Может ли этот «Ростов» быть первым? А почему нет? Конечно, можно подняться выше, если так же продолжат», — цитирует Мухина Sport24.
По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (48 очков). На втором месте располагается московский «Спартак» (40). «Ростов» (38) находится на третьей строчке.
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