Marca: «ПСЖ» готов заплатить € 200 млн за трансфер Эрлинга Холанда

«Реал» и «ПСЖ» претендуют на трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Как сообщает Marca, «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за Холанда около € 200 млн. Это может повлиять на будущее в клубе Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Неймара.
«Реал» продолжает работать над планом по подписанию нападающего парижан Килиана Мбаппе, но и параллельно думает об альтернативе в лице Холанда.
Ранее стало известно, что отступные форварда «Манчестер Сити» в € 200 млн активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы – тренер продлил контракт, поэтому отступные Эрлинга вступят в силу в 2025 году.
В этом сезоне 22-летний нападающий забил 39 голов в 36 матчах в составе «Сити» во всех турнирах.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
- 18 марта 2023
-
02:18
-
01:56
-
01:52
-
01:47
-
00:53
-
00:47
-
00:23
-
00:08
-
00:02
- 17 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:39
-
23:22
-
23:16
-
23:07
-
22:58
-
22:55
-
22:48
-
22:41
-
22:30
-
22:20
-
22:15
-
22:05
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
20:50
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:21