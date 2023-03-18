Marca: «ПСЖ» готов заплатить € 200 млн за трансфер Эрлинга Холанда

«Реал» и «ПСЖ» претендуют на трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Как сообщает Marca, «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за Холанда около € 200 млн. Это может повлиять на будущее в клубе Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Неймара.

«Реал» продолжает работать над планом по подписанию нападающего парижан Килиана Мбаппе, но и параллельно думает об альтернативе в лице Холанда.

Ранее стало известно, что отступные форварда «Манчестер Сити» в € 200 млн активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы – тренер продлил контракт, поэтому отступные Эрлинга вступят в силу в 2025 году.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 39 голов в 36 матчах в составе «Сити» во всех турнирах.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ: