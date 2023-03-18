Мухин: Карпин говорил: «Если бы Еременко следил за собой — первые места бы занимали»

Защитник «Уфы» Александр Мухин, права на которого принадлежат «Ростову», рассказал о бывшем полузащитнике дончан Романе Ерёменко.
«Был ли он самым сильным в «Ростове»? Да. Какой Рома на мяче — это просто уникум. Несмотря на возраст, на травмы. Идеально стопу выворачивал, точнейшие передачи отдавал, даже просто развороты туда, где нет соперника.
Георгиевич говорил: «Если бы Еременко еще и следил за собой, за питанием и надолго стал бы лидером «Ростова» — возможно, не пятые места в лучшем случае занимали бы. А, может, и первые».
Карпину неважно, звезда ты или нет. Для него не существует неприкасаемых", — приводит слова Александра Мухина Sport24.
Еременко расторг контракт с «Ростовом» в феврале 2021 года. 28 июля стало известно, что Роман Ерёменко подписал контракт с финским клубом ХИФК. Соглашение рассчитано до конца сезона. Сейчас ХИФК занимает последнее место в чемпионате Финляндии.
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