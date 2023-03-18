Месси покинул тренировку «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышце. Игрок не разочарован тренером

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на источники, Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Его участие в ближайшей игре с «Ренном» под вопросом.

Ранее сообщалось, что игрок покинул тренировку из-за недовольства главным тренером команды Кристофом Галтье.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. За два сезона с аргентинцем в составе парижане ни разу не смогли пройти в плей-офф Лиги чемпионов дальше 1/8 финала. В текущем сезоне французский гранд на данной стадии встретился с мюнхенской «Баварией», проиграв немецкому коллективу в обоих матчах. Месси не отметился в играх с мюнхенцами ни одним результативным действием.

Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в июне этого года. О будущем аргентинца до сих пор ничего не известно. Ранее Галтье высказался о будущем Лионеля Месси в клубе, заявив, что аргентинец счастлив быть частью раздевалки парижан.

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