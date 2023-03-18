Дмитрий Тарасов рассказал о желании руководить футбольным клубом

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, чем хотел бы заниматься в будущем.

«Когда у меня истёк срок контракта с «Велесом», я сел и подумал: «Что делать?» Все говорят, что футболисты по окончании карьеры пребывают в стрессе. Я две недели думал, куда направить энергию, потому что не люблю сидеть на месте.

Посидел, думаю: «Хочу руководить». Клубом, чем-то ещё, неважно. Хочу именно в футболе. И у нас всё совпало с медиафутбольным клубом «Родина Медиа».

Вижу ли я себя функционером профессионального клуба после «Родины Медиа»? Возможно. Я не отрицаю. Я умею взаимодействовать с людьми. Слуцкий мне недавно сказал: «Ты отлично умеешь находить общий язык с людьми». Команды вокруг меня выстраиваются.

Правда, в «Велесе» это стало проблемой, с тренером у нас были разногласия. Команда больше ко мне тянулась, нежели к тренеру», — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».